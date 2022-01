Caos a Termini: «Dammi i soldi o ti do fuoco a casa», picchia la mamma disabile davanti a tutti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Caos alla Stazione Termini di Roma. Ha aggredito la mamma disabile dopo averle strappato i soldi di mano davanti a tutti. L’episodio sarebbe anche l’ultimo di una lunga serie con il 46enne, questa l’età della persona, resasi responsabile in passato di numerosi atti persecutori nei suoi confronti. Termini: fermato figlio violento, le botte alla mamma disabile davanti a tutti A fermare l’uomo violento sono stati i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini che lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori, tentata estorsione e violazione di provvedimenti imposti dall’A.G. Il 46enne infatti, con problemi di tossicodipendenza, nonostante fosse già colpito dal divieto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022)alla Stazionedi Roma. Ha aggredito ladopo averle strappato idi mano. L’episodio sarebbe anche l’ultimo di una lunga serie con il 46enne, questa l’età della persona, resasi responsabile in passato di numerosi atti persecutori nei suoi confronti.: fermato figlio violento, le botte allaA fermare l’uomo violento sono stati i Carabinieri del Nucleo Scaloche lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori, tentata estorsione e violazione di provvedimenti imposti dall’A.G. Il 46enne infatti, con problemi di tossicodipendenza, nonostante fosse già colpito dal divieto di ...

