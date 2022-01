Assegno unico e universale: già attiva la domanda online. Anche a docenti e ATA sarà pagato dall’Inps. Scheda per immagini (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'INPS con Messaggio n. 4748 del 31/12/2021 e con relativo comunicato stampa precisa che dal 01/01/2022 si può già presentare all'INPS on line la domanda per il pagamento dell'Assegno unico e universale (AUU). Per non avere ritardi nell'accredito in c/c dal 01/03/2022, è bene presentare l'istanza quanto prima. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'INPS con Messaggio n. 4748 del 31/12/2021 e con relativo comunicato stampa precisa che dal 01/01/2022 si può già presentare all'INPS on line laper il pagamento dell'(AUU). Per non avere ritardi nell'accredito in c/c dal 01/03/2022, è bene presentare l'istanza quanto prima. L'articolo .

ItaliaViva : Nato da un'idea formulata durante la Leopolda 2019 l'Assegno Unico e Universale è il primo tassello del #FamilyAct,… - ivanscalfarotto : Come ha ricordato il Presidente Mattarella, la denatalità rappresenta uno degli aspetti più preoccupanti per il nos… - borghi_claudio : Ricordate di fare domanda! Avete sicuramente più bisogno voi di questi soldini che lo Stato Al via le domande per… - ClaudioDorno : @borghi_claudio @repubblica Fatto ieri il bonus bebè per mia figlia nata a metà dicembre. Allo scadere, faremo domanda per assegno unico - VallePeligna : Assegno Unico Universale per i Figli minori: da marzo 2022 importanti novità in busta paga -