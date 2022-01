UN VIAGGIO A 4 ZAMPE: SU RAI1 L’ODISSEA DI UNA CAGNOLINA PER TORNARE DAL SUO PADRONE (Di domenica 2 gennaio 2022) RAI1 dedica la serata di domenica 2 gennaio al migliore amico dell’uomo. Un amore totale, un’amicizia disinteressata. Al cane non importa chi sei, cosa fai, che casa o auto possiedi o se gli servi per qualcosa. “Un VIAGGIO a Quattro ZAMPE” è l’avventura di un cane alla ricerca del suo PADRONE, tra incontri che gli permetteranno di cambiare in meglio le vite con cui entrerà in contatto. Diretto da Charles Martin Smith, il film con protagonisti Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp e Wes Studi, in prima visione tv su RAI1, vede come protagonista un cane di nome Bella affronta un lungo percorso prima di ricongiungersi con il suo PADRONE, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un ospedale per reduci. Durante il suo ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 2 gennaio 2022)dedica la serata di domenica 2 gennaio al migliore amico dell’uomo. Un amore totale, un’amicizia disinteressata. Al cane non importa chi sei, cosa fai, che casa o auto possiedi o se gli servi per qualcosa. “Una Quattro” è l’avventura di un cane alla ricerca del suo, tra incontri che gli permetteranno di cambiare in meglio le vite con cui entrerà in contatto. Diretto da Charles Martin Smith, il film con protagonisti Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp e Wes Studi, in prima visione tv su, vede come protagonista un cane di nome Bella affronta un lungo percorso prima di ricongiungersi con il suo, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un ospedale per reduci. Durante il suo ...

