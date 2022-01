Uccide il figlio e aggredisce l'ex moglie a Varese: l'uomo era ai domiciliari per aver accoltellato una collega (Di domenica 2 gennaio 2022) Una vicenda terribile emersa nella tarda mattinata di oggi: dopo aver posto fine alla vita di suo figlio " secondo quanto riportato da TgCom24 con un fendente alla gola " l'uomo ha poi guidato fino ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Una vicenda terribile emersa nella tarda mattinata di oggi: dopoposto fine alla vita di suo" secondo quanto riportato da TgCom24 con un fendente alla gola " l'ha poi guidato fino ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccide il figlio di 7 anni e tenta l'omicidio della ex moglie. E' successo in provincia di Varese, a Morazzone #ANSA - repubblica : Varese, uccide il figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta l'omicidio della moglie: quaran… - repubblica : Varese, uccide figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta omicidio moglie: quarantenne arrest… - Angela23763271 : RT @ilmessaggeroit: Uccide il figlio a #varese, chi è Paitoni: ai domiciliari per una coltellata al collega - quotidianodirg : #Italia #armadio Uccide figlio di 7 anni, arrestato 40enne nel Varesotto -