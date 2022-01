Tragedia in famiglia: pregiudicato uccide il figlio di 7 anni e tenta di ammazzare la... (Di domenica 2 gennaio 2022) Un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 anni , la sera del primo giorno di questo nuovo anno, nella sua abitazione in provincia di Varese a Morazzone. Poi è andato a Gazzada , sempre nel Varesotto,... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 2 gennaio 2022) Un uomo di 40ha ucciso ildi 7, la sera del primo giorno di questo nuovo anno, nella sua abitazione in provincia di Varese a Morazzone. Poi è andato a Gazzada , sempre nel Varesotto,...

Advertising

ctoniarch : Tragedia nel foggiano, muore un 50enne mentre cerca un rifugio per la famiglia - giovanni_leoni7 : Le parole di un signore esempio per tutti, per la sua storia personale, per la tragedia della sua famiglia , per co… - elios_skia : RT @squopellediluna: Tragedia a Marina di Chieuti, nel Foggiano: un uomo di 50 anni è morto schiacciato da una parete mentre cercava riparo… - squopellediluna : Tragedia a Marina di Chieuti, nel Foggiano: un uomo di 50 anni è morto schiacciato da una parete mentre cercava rip… - lupetta60 : RT @fanpage: La tragedia sembra essere avvenuta in un contesto di estrema povertà. -