Sono oltre 1.400.000 le dosi di vaccini disponibili nel mese di gennaio in Piemonte (Di domenica 2 gennaio 2022) ... la disponibilità reale è di circa 1.600.000 vaccini: un quantitativo più che sufficiente per coprire il target medio quotidiano fissato dal Commissario straordinario generale Figliuolo sia quello ... Leggi su ilcorriere (Di domenica 2 gennaio 2022) ... latà reale è di circa 1.600.000: un quantitativo più che sufficiente per coprire il target medio quotidiano fissato dal Commissario straordinario generale Figliuolo sia quello ...

Advertising

lucianonobili : 'A destra ci sono i sovranisti di Salvini e Meloni. A sinistra il PD insegue la piazza di Landini e il populismo gr… - regionepiemonte : Dati aggiornati al 31 dicembre, in Piemonte oltre i 2/3 dei pazienti ricoverati per #COVID19 in terapia intensiva n… - ilriformista : Dal 1991 al 2020 i casi di innocenti in galera sono stati 29659 in media poco più di 998 l’anno. Il tutto per una s… - wheresmytruck : @RosannaRuscito Oltre alla mozzarella, il Sistema Sanitario italiano e l'accesso alle cure, rientrano tra quelle co… - patriziadegioia : RT @lucianonobili: 'A destra ci sono i sovranisti di Salvini e Meloni. A sinistra il PD insegue la piazza di Landini e il populismo grillin… -