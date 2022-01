Regina Elisabetta | grave lutto | un altro straziante addio

(Di domenica 2 gennaio 2022) Per la, ancora il: undopo la morte del principe Filippo e di altri amici. La devota dama di compagnia dellaè morta poche settimane dopo la morte di un secondo amico intimo in una doppia tragedia reale. Qualche mese fa, come noto, la sovrana è anche rimasta vedova del principe Filippo d’Edimburgo, suo consorte. Lady Farnham, 90 anni, era una stretta confidente della. (Sean Gallup/Getty Images)Era in auto al fianco di Sua Maestà sulla strada per il giorno del Giubileo di Diamante nel 2012, quando il principe Filippo era troppo malato per partecipare. Lady Farnham ha anche accompagnato la coppia in tournée reali durante i suoi ...

Lutto in Casa Reale. Per laè arrivato un altro duro colpo : la morte di Lady Farnham, sua dama di compagnia. E' stata al servizio dellaper 44 anni, accompagnando in tournée reali lei e il marito ...Ma d'ora in poi sarà soprattutto menzionato per esser il più giovane a ricevere una onorificenza dallaII e in assoluto il più giovane a venire insignito del riconoscimento reale. ...Ma, d'ora in poi, sarà soprattutto menzionato per essere il più giovane a ricevere una onorificenza dalla regina Elisabetta II e, in assoluto, il più giovane a venire insignito del riconoscimento ...Nella lista degli ‘Honors’ della regina Elisabetta, anche l’attore Daniel Craig, che ha da poco detto addio al ruolo dell’agente 007 ...