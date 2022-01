“Il mio errore più grave…”: il 2022 di Domenica In comincia con Massimo Ranieri (Di domenica 2 gennaio 2022) E’ arrivato il 2022 e anche Mara Venier è pronta a tornare in pista con la prima puntata dell’anno di Domenica In. Si ricomincia oggi pomeriggio, sempre alle ore 14 e sempre su Rai 1, con tanti ospiti che animeranno lo studio dove va in onda la celebre trasmissione, raccontando particolari della propria carriera professionale e anche qualche dettaglio sulla vita privata. Tra gli ospiti principali di oggi c’è Massimo Ranieri, che abbiamo potuto vedere anche in occasione del Capodanno in TV su Rai 1 e che sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via martedì 1 febbraio. LEGGI ANCHE => Mara Venier confessa: “Avevo una cotta per Massimo Ranieri, ma eravamo impegnati” Assieme a Mara Venier, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 gennaio 2022) E’ arrivato ile anche Mara Venier è pronta a tornare in pista con la prima puntata dell’anno diIn. Si rioggi pomeriggio, sempre alle ore 14 e sempre su Rai 1, con tanti ospiti che animeranno lo studio dove va in onda la celebre trasmissione, raccontando particolari della propria carriera professionale e anche qualche dettaglio sulla vita privata. Tra gli ospiti principali di oggi c’è, che abbiamo potuto vedere anche in occasione del Capodanno in TV su Rai 1 e che sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via martedì 1 febbraio. LEGGI ANCHE => Mara Venier confessa: “Avevo una cotta per, ma eravamo impegnati” Assieme a Mara Venier, ...

