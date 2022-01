Covid-19, è operativa “C-Healer”: l’applicazione per le cure domiciliari (Di domenica 2 gennaio 2022) Si chiama “C-Healer” ed è un’app gratuita nata su iniziativa del dottor Andrea Stramezzi per offrire supporto a chiunque, ammalato di Covid -19, abbia necessità ed urgenza di trovare un medico che lo curi a casa. l’applicazione è già scaricabile gratuitamente, nella versione Android (a breve anche per Ios) sul telefonino, al link: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.dotquantum.ch. Il progetto è decollato grazie ad una raccolta fondi promossa attraverso il crowfounding che ha permesso agli organizzatori di ricevere finora oltre 70mila euro ed è ancora aperta per sostenere le spese di gestione. “Sono molto soddisfatto – dice Stramezzi – perchè siamo riusciti a tradurre un sogno in realtà, in pochi mesi, meno di quattro, per l’esattezza. D’ora in avanti sarà più semplice e veloce per un paziente trovare un medico e per il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Si chiama “C-” ed è un’app gratuita nata su iniziativa del dottor Andrea Stramezzi per offrire supporto a chiunque, ammalato di-19, abbia necessità ed urgenza di trovare un medico che lo curi a casa.è già scaricabile gratuitamente, nella versione Android (a breve anche per Ios) sul telefonino, al link: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.dotquantum.ch. Il progetto è decollato grazie ad una raccolta fondi promossa attraverso il crowfounding che ha permesso agli organizzatori di ricevere finora oltre 70mila euro ed è ancora aperta per sostenere le spese di gestione. “Sono molto soddisfatto – dice Stramezzi – perchè siamo riusciti a tradurre un sogno in realtà, in pochi mesi, meno di quattro, per l’esattezza. D’ora in avanti sarà più semplice e veloce per un paziente trovare un medico e per il ...

