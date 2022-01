Sospiro di sollievo: la signora Grazia è stata ritrovata (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTermina a lieto fine la vicenda che ha tenuto in ansia i sanniti durante il primo giorno del primo anno. In tarda serata la 77enne pontese Grazie Iesce, scomparsa da stamattina, è stata ritrovata in tarda serata in localitá Pontefinocchio nel comune di Torrecuso. La segnalazione delle ore 16, quando la donna è stata avvistata in localitá Torrepalazzo, è stata decisiva per il ritrovamento della donna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTermina a lieto fine la vicenda che ha tenuto in ansia i sanniti durante il primo giorno del primo anno. In tarda serata la 77enne pontese Grazie Iesce, scomparsa da stamattina, èin tarda serata in localitá Pontefinocchio nel comune di Torrecuso. La segnalazione delle ore 16, quando la donna èavviin localitá Torrepalazzo, èdecisiva per il ritrovamento della donna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

