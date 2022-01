Guardia Piemontese | in fiamme uno stabilimento balneare Secondo episodio nel comprensorio

(Di sabato 1 gennaio 2022) Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in unodi, nei pressi dell'ufficio postale. Ignote per il momento le cause dell'incendio anche perché ...

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in uno stabilimento balneare di Guardia Piemontese, nei pressi dell'ufficio postale. Ignote per il momento le cause dell'incendio anche perché tutte le attrezzature elettriche dovrebbero essere state da tempo smontate in quanto la ...