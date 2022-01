Bomba Uomini e Donne, l’intervento shock della nota opinionista: “Io a letto con…” (Di sabato 1 gennaio 2022) Incredibile quello che è stato insinuato proprio nei confronti di una delle protagonisti del dating show più famoso d’Italia! Uomini e Donne, un po’ come tutti gli anni, non smette… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 1 gennaio 2022) Incredibile quello che è stato insinuato proprio nei confronti di una delle protagonisti del dating show più famoso d’Italia!, un po’ come tutti gli anni, non smette… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

francemal96 : Se ancora fosse stata nella casa, vi sai che bomba sarebbe stata una accoppiata Ainette e Federica insieme ? Da far… - zazoomblog : Bomba Uomini e Donne Colpaccio di Maria de Filippi Sul trono mette uno dei due opinionisti. Fan in delirio Ecco chi… - Antico_Egitto : Uomini e Donne, 'sono stato a letto con lei'. Bomba su Tina Cipollari, il super-vip vuota il sacco (e lei non sment… - BAC4RDl : @BLONDIEVNGEL guarda caso bomba nucleare creata da uomini, nazifascismo creato da uomini e razzismo e schiavismo creati da uomini - infoitcultura : Uomini e Donne, 'sono stato a letto con lei'. Bomba su Tina Cipollari, il super-vip vuota il sacco (e lei non sment… -