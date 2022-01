Al centro le difficoltà di separarsi e ammettere di non amarsi più. (Di sabato 1 gennaio 2022) La paura di restare soli e dell’addio. Lasciarsi un giorno a Roma, commedia squisitamente romantica di Edoardo Leo su Sky Cinema Uno stasera alle 21.15 parla esattamente di queste difficoltà, attraverso due coppie alle prese con dubbi e scelte di relazione. Una storia d’amore spezzata che farà sentire a casa, appunto, chiunque abbia vissuto una separazione. Leggi anche › Edoardo Leo e Valeria Solarino: «Siamo una coppia stupefacente» Lasciarsi un giorno a Roma, la trama Sullo sfondo di una Roma sublime e magnifica, Zoe (Marta Nieto), un’affermata businesswoman spagnola torna a casa dal compagno Tommaso (Edoardo Leo), cinico scrittore che sta cercando un finale al suo ultimo libro che non sia romantico. La loro storia si intreccia con quella di una ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 gennaio 2022) La paura di restare soli e dell’addio. Lasciarsi un giorno a Roma, commedia squisitamente romantica di Edoardo Leo su Sky Cinema Uno stasera alle 21.15 parla esattamente di queste, attraverso due coppie alle prese con dubbi e scelte di relazione. Una storia d’amore spezzata che farà sentire a casa, appunto, chiunque abbia vissuto una separazione. Leggi anche › Edoardo Leo e Valeria Solarino: «Siamo una coppia stupefacente» Lasciarsi un giorno a Roma, la trama Sullo sfondo di una Roma sublime e magnifica, Zoe (Marta Nieto), un’affermata businesswoman spagnola torna a casa dal compagno Tommaso (Edoardo Leo), cinico scrittore che sta cercando un finale al suo ultimo libro che non sia romantico. La loro storia si intreccia con quella di una ...

