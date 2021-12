Narcos a Gioia Tauro | la Gdf sequestra un miliardo di euro di cocaina nascosta nei container

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Tre tonnellate dipurissima (per il valore sul mercato di undi) sono statete nel porto di, in due operazioni, dalla Guardia di Finanza e dall’Ufficio Dogane sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi. E’ stato anche arrestato il conducente di un Tir. Ben 3.128,205 chili dipurissima sono statiti, in due LEGGI ANCHE Un morto per droga ogni 33 ore: la strage silenziata dai media italiani Ritrovato morto in casa l'attore Paolo Calissano, aveva 54 anni: ucciso da un mix letale di farmaci Per continuare a leggere l'articolo sostienici oppure accedi L'articolo Secolo d'Italia.