Meteo, Capodanno con l'anticiclone: caldo anomalo e inversioni termiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L'alta pressione con caratteristiche sub tropicali è destinata ad impadronirsi di mezza Europa aprendo una fase stabile e soleggiata su diverse Nazioni, Italia compresa. Già nelle ultime ore si avvertono gli effetti dell'aria calda nord africana su Francia e Spagna. Gli ultimi giorni del 2021 e l'inizio del 2022 avranno poco di invernale, con assenza di piogge e neve e saranno invece caratterizzati da temperature molto miti per il periodo, specie in montagna dove lo zero termico supererà abbondantemente i 3000m. La qualità dell'aria tenderà a peggiorare con l'alta pressione. Aumenterà infatti la concentrazione degli inquinanti in particolare in Val padana e nei grandi centri urbani. – Le temperature saranno eccezionalmente miti per il periodo specie in quota e sulle aree soleggiate, dove si potranno sfiorare i ...

