La Borsa fa +23%, è record di debutti (Di venerdì 31 dicembre 2021) En (+132%), It Way (+141%), Seco (+135,8% dall'Ipo), Maire Tecnimont (+127%), Safilo (+117,7%) e ...6%), mentre al di fuori dell'indice principale soffrono l'ex stella tlc Tiscali ( - 42%), Technogym (... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) En (+132%), It Way (+141%), Seco (+135,8% dall'Ipo), Maire Tecnimont (+127%), Safilo (+117,7%) e ...6%), mentre al di fuori dell'indice principale soffrono l'ex stella tlc Tiscali ( - 42%), Technogym (...

Advertising

rassegnally : #Borsa 2021 anno trionfale per l’Italia anche sui mercati. #PiazzaAffari meglio del Nasdaq di NY, chiude con un +23… - infoiteconomia : Fine anno con record per Wall Street. Per la Borsa di Milano +23% nel 2021 - infoiteconomia : Borsa Milano Oggi, 30 dicembre 2021: Ftse Mib chiude invariato, +23% nel 2021 - CgilBologna : RT @FiltCgil: Sindacati a ministro #Giovannini rinnoviamo richiesta incontro su aggressioni a personale impiegato sui mezzi pubblici. C'è s… - veliamari : RT @FiltCgil: Sindacati a ministro #Giovannini rinnoviamo richiesta incontro su aggressioni a personale impiegato sui mezzi pubblici. C'è s… -