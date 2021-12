Inter eliminata in 3 delle ultime 4 occasioni in cui ha affrontato squadre inglesi

Advertising

BisInterista : L'Atalanta viene eliminata ai gironi di Champions e spende 22 milioni per Boga. L'Inter va agli ottavi di Champions… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter eliminata

Calcio e Finanza

... la Juventus ha trovato un osso duro nella Lazio di Simone Inzaghi, che essendo stata... lasciando strada libera all', tornata alla vittoria dopo 11 anni. Nella stagione attuale sono ...... valevole per l'ultima giornata dei gironi di Champions League (la squadra è stata poidalla competizione, a differenza di Juventus e). Da quel giorno non è più rientrato in possesso ...Il direttore Mario Sconcerti, all'interno del Corriere della Sera, ha, come sempre, analizzato le gare di Serie Adopo la conclusione del turno corrente. Questi alcuni estratti ...Bene la Juve, sta tornando in modo prepotente in questo che è un campionato molto strano. adio, durante Maracanà Show, è arrivato il momento di mister Sandro Pochesci. L'Inter è l'unico rullo compress ...