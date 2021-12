(Di venerdì 31 dicembre 2021) ''. Così Silvio, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, sintetizza il come affrontare nelle prossime settimane la 'sfida' contro il coronavirus. ...

Advertising

Corriere : Brusaferro: «Più responsabilità, durante le feste vacciniamo i nostri bimbi» - RaulRojasLuyo1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: servono prudenza, consapevolezza e fiducia #covid - catania_turi : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: servono prudenza, consapevolezza e fiducia #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: servono prudenza, consapevolezza e fiducia #covid - AndreVi92 : RT @valy_s: #Covid19 #Brusaferro ci dice che “Il vaccino per i BAMBINI è sicuro e frena i contagi, quindi i genitori possono FIDARSI' Qui u… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

ha inoltre sottolineato come le nuove norme varate dal governo richiamino 'ogni singolo cittadino a un grande senso di responsabilità' che comporta inoltre di 'vivere la libertà con ...Silvioinvita alla responsabilità in vista del Capodanno e lancia un appello perché durante le feste venga vaccinato contro ilil maggior numero possibile di bambini. "Spero che durante ..."Prudenza, consapevolezza, fiducia". Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, sintetizza il come affrontare nelle prossime settimane la "sfida" contro il coronavirus. Brus ...“Tutto fa supporre che questa variante sarà diventata largamente dominante attorno alla metà di gennaio. Attualmente si contende il campo con la variante Delta, rispetto alla quale è molto più trasmis ...