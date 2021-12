Calendario US Open 2022: date, quando si svolge, programma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal 29 agosto all’11 settembre si svolgerà a New York lo US Open 2022. Il quarto ed ultimo Slam dell’anno sui campi di Flushing Meadows, che lo scorso anno ha visto due finali davvero incredibili. Al femminile si è assistito al trionfo di Emma Raducanu, partita dalle qualificazioni ed arrivata ad alzare al cielo il trofeo, battendo nell’ultimo atto la canadese Leylah Fernandez. Al maschile, invece, Daniil Medvedev si è laureato per la prima volta campione Slam, ponendo fine al sogno di Novak Djokovic di completare il Grande Slam. programma US Open 2022 LUNEDI’ 29 AGOSTO dalle 17.00 – Primo turno singolare maschile e femminile MARTEDI 30 AGOSTO dalle 17.00 – Primo turno singolare maschile e femminile MERCOLEDI’ 31 AGOSTO dalle 17.00 – Secondo turno singolare maschile e ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal 29 agosto all’11 settembre sirà a New York lo US. Il quarto ed ultimo Slam dell’anno sui campi di Flushing Meadows, che lo scorso anno ha visto due finali davvero incredibili. Al femminile si è assistito al trionfo di Emma Raducanu, partita dalle qualificazioni ed arrivata ad alzare al cielo il trofeo, battendo nell’ultimo atto la canadese Leylah Fernandez. Al maschile, invece, Daniil Medvedev si è laureato per la prima volta campione Slam, ponendo fine al sogno di Novak Djokovic di completare il Grande Slam.USLUNEDI’ 29 AGOSTO dalle 17.00 – Primo turno singolare maschile e femminile MARTEDI 30 AGOSTO dalle 17.00 – Primo turno singolare maschile e femminile MERCOLEDI’ 31 AGOSTO dalle 17.00 – Secondo turno singolare maschile e ...

Calendario Australian Open 2022: date, quando si svolge, programma, orari giornalieri Il primo Slam della stagione 2022 del tennis saranno gli Australian Open: il momento clou della stagione sul cemento scatterà lunedì 17 gennaio con l'inizio dei tabelloni principali. Dopo due settima ...

