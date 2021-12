Totti più amato d’Insigne. Sarebbe un addio senza lacrime per il campione instabile e sublime come il tiraggiro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Insigne sta per scoccare il tiraggiro più difficile della sua carriera. Insigne deve metter in questo tiro tutto: cuore e denari, testa e ambizioni. La vicenda Insigne-De Laurentiis è giunta ormai al bivio decisivo. Ed il peso della responsabilità grava tutto su Insigne. Proprio come avviene sul terreno di gioco negli attimi che precedono l’esecuzione del tiroaggiro. Tutti gli occhi sono puntati su Insigne. Ed Insigne sa bene che quando la palla avrà lasciato il suo piede potranno accadere tante cose: solo una delle quali piacevole. Se la palla entra in porta, il tiroaggiro innalzerà Insigne sull’altare delle divinità calcistica. Se la palla non centrasse il bersaglio o venisse intercettata da un avversario il medesimo Insigne Sarebbe dileggiato come il brocco più brocco di tutti. E’ uno stress meraviglioso ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Insigne sta per scoccare ilpiù difficile della sua carriera. Insigne deve metter in questo tiro tutto: cuore e denari, testa e ambizioni. La vicenda Insigne-De Laurentiis è giunta ormai al bivio decisivo. Ed il peso della responsabilità grava tutto su Insigne. Proprioavviene sul terreno di gioco negli attimi che precedono l’esecuzione del tiroaggiro. Tutti gli occhi sono puntati su Insigne. Ed Insigne sa bene che quando la palla avrà lasciato il suo piede potranno accadere tante cose: solo una delle quali piacevole. Se la palla entra in porta, il tiroaggiro innalzerà Insigne sull’altare delle divinità calcistica. Se la palla non centrasse il bersaglio o venisse intercettata da un avversario il medesimo Insignedileggiatoil brocco più brocco di tutti. E’ uno stress meraviglioso ...

Ultime Notizie dalla rete : Totti più Totti più amato d'Insigne. Sarebbe un addio senza lacrime per il campione instabile e sublime come il tiraggiro Uomo bandiera vita con un club, o mercenario innamorato del peculio più che dello sport ? Ai ... Quello di Insigne sarebbe un addio senza lacrime dei tifosi come quello di Totti. Il napoletano che gioca ...

Zaniolo: Mourinho e Mancini devono crederci Né Totti né Del Piero, né Baggio né Rossi, e neanche, a voler scendere dalla scala, Vialli o ... Il fatto è che, per il talento giallorosso, questi paragoni sono ad oggi poco più che un'aspettativa.

