Manovra 2022 | Fdi scrive a Mattarella | “E’ avvenuto uno scandalo”

"Una maggioranza sgangherata, insieme solo per amore delle poltrone, ha prodotto una Manovrata sbagliata, senza visione e prospettiva". Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob davanti alla Camera dei deputati per annunciare che i parlamentari di Giorgia Meloni si rivolgeranno al Capo dello Stato. "Sulla Finanziaria è avvenuto qualcosa di scandaloso, per questo Fratelli d'Italia invierà al Presidente della Repubblica una lettera di denuncia di quanto sta accadendo raccontando punto per punto la trattazione di questo documento – ha spiegato il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida -. Un documento che non è stato discusso e non lo dice l'opposizione ma la commissione Finanze, che ha rifiutato di dare il suo parere sulla legge perché è impossibile esaminare in poche ore un testo che dà 30 mld di euro.

