L'Eredità, il campione Mattia perde la 'fede' e non afferra l'associazione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Continua a guidare la nave de L'Eredità, Flavio Insinna. Dopo il record conseguito nella puntata del 29 dicembre, il conduttore romano è ritornato a giocare con il campione Mattia alla Ghigliottina. Questa volta in palio vi erano quasi 29 mila euro in gettoni d'oro, ma un colpo di scena ha portato il campione sulla via della 'fede' sbagliata! L'Eredità, i tre campioni tornano al Triello Ad aggiudicarsi i tre ambiti posti al Triello sono stati i campioni Marco, Mattia e Caterina. Le domande a cui i concorrenti hanno dovuto rispondere riguardavano le materie di spettacolo, scienza, curiosità, casa, musica, chi l'ha detto e italiano. Mattia si è distinto in modo particolare visto che è riuscito non solo a rispondere correttamente alla maggior parte delle ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Continua a guidare la nave de L', Flavio Insinna. Dopo il record conseguito nella puntata del 29 dicembre, il conduttore romano è ritornato a giocare con ilalla Ghigliottina. Questa volta in palio vi erano quasi 29 mila euro in gettoni d'oro, ma un colpo di scena ha portato ilsulla via della '' sbagliata! L', i tre campioni tornano al Triello Ad aggiudicarsi i tre ambiti posti al Triello sono stati i campioni Marco,e Caterina. Le domande a cui i concorrenti hanno dovuto rispondere riguardavano le materie di spettacolo, scienza, curiosità, casa, musica, chi l'ha detto e italiano.si è distinto in modo particolare visto che è riuscito non solo a rispondere correttamente alla maggior parte delle ...

Advertising

_lasilviaaa : Qui ad ammettere una mini crush per Mattia il campione dell’eredità. - zazoomblog : L’Eredità 29 dicembre 2021 Marco nuovo campione non indovina alla Ghigliottina - #L’Eredità #dicembre #Marco… - mathfajrchild : come ve lo devo dire che sono diventata sottona per il campione dell'eredità solo perché assomiglia a christopher lightwood???????? - infoitcultura : L'Eredità, Mattia campione nella puntata del 27 dicembre 2021. Orme fatali alla Ghigliottina - infoitcultura : L'Eredità, il campione Mattia vince 70mila euro: ecco la parola vincente alla Ghigliottina -