Gb | l' attentatore di Liverpool aveva intenzione di uccidere

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Per la giustizia britannicadil'di, Emad Al Swealmeen, che il 14 novembre era stata l'unica persona a morire nell'esplosione di una bomba artigianale (...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : attentatore Liverpool

ANSA Nuova Europa

Per la giustizia britannica aveva intenzione di uccidere l'di, Emad Al Swealmeen, che il 14 novembre era stata l'unica persona a morire nell'esplosione di una bomba artigianale (da lui fabbricata) a bordo di un taxi davanti a un ospedale ...Londra, 30 dic 13:51 - L'diAl Swealmeen, morto per l'esplosione di un taxi davanti a un ospedale cittadino, avrebbe fabbricato il dispositivo con "intenti omicidi". È quanto stabilito dal giudice Andre ...Per la giustizia britannica aveva intenzione di uccidere l'attentatore di Liverpool, Emad Al Swealmeen, che il 14 novembre era stata l'unica persona a morire nell'esplosione di una bomba artigianale ( ...