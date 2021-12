Alessandra Amoroso ha una nipotina e la adora alla follia. Chi è la piccola Andrea (Di giovedì 30 dicembre 2021) Alessandra Amoroso è una delle cantanti più apprezzate in Italia e le sue canzoni sono davvero molto ascoltate in tutta la nostra Penisola. Ma nelle ultime ore ha fatto uscire fuori il suo lato maggiormente umano, infatti su Instagram ha mostrato a tutti pubblicamente la sua amatissima nipotina Andrea. Ha trascorso con lei anche il Natale e adesso è pronta a chiudere l’anno sempre in sua dolce compagnia. Nemmeno a dirlo, le due foto pubblicate dall’artista pugliese sono state un successone. Tempo fa Alessandra Amoroso si era sbilanciata nuovamente sulla sua vita privata: “ono stata cresciuta con alcune nozioni culturali non vere. Mi sento completa senza essere madre e moglie; negli ultimi tempi sono successe tante cose: la morte di mia nonna, una storia finita, il lockdown e altre ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021)è una delle cantanti più apprezzate in Italia e le sue canzoni sono davvero molto ascoltate in tutta la nostra Penisola. Ma nelle ultime ore ha fatto uscire fuori il suo lato maggiormente umano, infatti su Instagram ha mostrato a tutti pubblicamente la sua amatissima. Ha trascorso con lei anche il Natale e adesso è pronta a chiudere l’anno sempre in sua dolce compagnia. Nemmeno a dirlo, le due foto pubblicate dall’artista pugliese sono state un successone. Tempo fasi era sbilanciata nuovamente sulla sua vita privata: “ono stata cresciuta con alcune nozioni culturali non vere. Mi sento completa senza essere madre e moglie; negli ultimi tempi sono successe tante cose: la morte di mia nonna, una storia finita, il lockdown e altre ...

Advertising

aaleamo : Una mia amica ha la febbre, posto santino di Alessandra Amoroso affinché sia negativa così da poter far qualcosa do… - zazoomblog : I dolci auguri di Alessandra Amoroso insieme alla nipotina Andrea - #dolci #auguri #Alessandra #Amoroso - infoitcultura : I dolci auguri di Alessandra Amoroso insieme alla nipotina Andrea - RADIOEFFEITALIA : Emma - Non e' l'inferno (feat. Alessandra Amoroso) - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Alessandra Amoroso - Canzone inutile -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Amoroso Capodanno di Rtl 102.5, una parata di stelle: da Tiziano Ferro ad Alessandra Amoroso, chi ci sarà Da Alessandra Amoroso a Tiziano Ferro, parata di stelle per il Capodanno di RTL 102.5. Dalle 19 DEL 31 dicembre tutti i grandi artisti italiani brinderanno in diretta con gli ascoltatori di per ...

i cantanti ospiti di Big & Bang ... da Laura Pausini a Jovanotti , da Alessandra Amoroso a Emma , da Marco Mengoni a Sangiovanni e Gianna Nannini. Parteciperanno anche tanti nomi del prossimo Sanremo, oltre a quelli già citati, come ...

Alessandra Amoroso: per lei la famiglia è così importante, che ha deciso di averne...... Io Donna I dolci auguri di Alessandra Amoroso insieme alla nipotina Andrea Alessandra Amoroso ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae con la nipotina Andrea. A corredo un dolce messaggio d'auguri.

Puglia, i 10 personaggi del 2021 Nata a Galatina, Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più amate e apprezzate. Vincitrice di «Amici» e del Disco d’Oro per il suo ultimo album «Tutto accadde», si conferma come una delle vo ...

Daa Tiziano Ferro, parata di stelle per il Capodanno di RTL 102.5. Dalle 19 DEL 31 dicembre tutti i grandi artisti italiani brinderanno in diretta con gli ascoltatori di per ...... da Laura Pausini a Jovanotti , daa Emma , da Marco Mengoni a Sangiovanni e Gianna Nannini. Parteciperanno anche tanti nomi del prossimo Sanremo, oltre a quelli già citati, come ...Alessandra Amoroso ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae con la nipotina Andrea. A corredo un dolce messaggio d'auguri.Nata a Galatina, Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più amate e apprezzate. Vincitrice di «Amici» e del Disco d’Oro per il suo ultimo album «Tutto accadde», si conferma come una delle vo ...