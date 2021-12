Tra nuvole e schiarite, ma non fa molto freddo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le temperature sono risalite ieri, martedì. Cosa succederà da qui alla fine dell’anno lo spiega Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando un miglioramento del tempo sulla Lombardia anche se l’arco alpino continuerà a essere influenzato dallo scorrimento delle perturbazione atlantiche sull’Europa centrale, mentre nelle zone di pianura assisteremo a un’alternanza di nuvole, schiarite e l’arrivo di nebbie nelle ore più fredde. Ulteriore rinforzo dell’alta pressione a fine anno con la prospettiva di giornate soleggiate in montagna e la persistenza di nebbie in Valpadana. Le temperature in pianura non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate prevalentemente dal livello di copertura nuvolosa. Forte aumento termico in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le temperature sono risalite ieri, martedì. Cosa succederà da qui alla fine dell’anno lo spiega Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando un miglioramento del tempo sulla Lombardia anche se l’arco alpino continuerà a essere influenzato dallo scorrimento delle perturbazione atlantiche sull’Europa centrale, mentre nelle zone di pianura assisteremo a un’alternanza die l’arrivo di nebbie nelle ore più fredde. Ulteriore rinforzo dell’alta pressione a fine anno con la prospettiva di giornate soleggiate in montagna e la persistenza di nebbie in Valpadana. Le temperature in pianura non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate prevalentemente dal livello di copertura nuvolosa. Forte aumento termico in ...

