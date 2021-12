Petrolio: prezzo in crescita a 76,17 dollari (+0,25%) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) prezzo del Petrolio in crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a febbraio passa di mano a 76,17 dollari con un aumento dello 0,25% mentre il Brent ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021)delinquesta mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a febbraio passa di mano a 76,17con un aumento dello 0,25% mentre il Brent ...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio prezzo Petrolio: prezzo in crescita a 76,17 dollari (+0,25%) Prezzo del petrolio in crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a febbraio passa di mano a 76,17 dollari con un aumento dello 0,25% mentre il Brent ...

