"Non voglio lei, non c'è interesse". Niente da fare al GF Vip, crolla tutto tra i due concorrenti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ormai è definitivamente archiviata la storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Qualche giorno fa l'imprenditore ha deciso di troncare con l'ex tronista di Uomini e Donne. Un flirt che è andato avanti per troppo tempo tra alti e bassi e alla fine Gianmaria Antinolfi ha preso la decisione. "Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro" è così che inizia il suo discorso Gianmaria Antinolfi, ormai determinato a mettere un punto ad una situazione che sembra non avere vie d'uscita. Sophie Codegoni ha provato a difendersi dicendo che "non è vero che non è scattato, quando io sto con te sto bene, quando vedo che non ci sei ti cerco, è proprio una cosa che quando mi chiedono sei fidanzata, e dopo tre mesi dovrei sentirmi fidanzata, ma quando penso che potrebbe essere così mi dico che non sono minimamente ...

