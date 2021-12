Matrix Resurrections è l’unico seguito possibile per la saga di Neo e Trinity

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La prima sequenza diripete quasi alla lettera quella deldel 1999, in cui degli agenti cercavano di catturare. La particolarità però è nel fatto che stavolta ci sono altri personaggi, appartenenti al nuovo film, che osservano la scena come fossero spettatori, commentando “conosciamo questa storia. È così che è cominciato tutto”. Si interrogano su similitudini e differenze, per capire come è mutato, il programma che ha dato forma a quella simulazione di realtà che è il mondo in cui tutti credono di vivere. Questo è solo uno dei tanti momenti in cuimostra la sua vocazione prettamente metacinematografica, cadenzata da una narrazione che istituisce scientemente un continuo confronto tra il prima e il ...