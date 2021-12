Gf Vip, Sonia Bruganelli in vacanza, scelta la sua sostituta: una vendetta di Alfonso Signorini? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per la puntata Live del Gf Vip di lunedì 3 gennaio, come già accennato da Alfonso Signorini, non sarà presente Sonia Bruganelli perchè andrà in vacanza a Dubai on la famiglia in occasione del Capodanno. Da poco è stato fatto il nome ufficiale della sostituta, ovvero Laura Freddi, già concorrente del Gf Vip (prima edizione, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamorosa indiscrezione: Signorini lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlo Gf Vip, Nicola Pisu lascia lo studio arrabbiato e Signorini sbotta: “Sfigato di mer…” Gf Vip, Miriana, Sophie e Francesca in rivolta contro Signorini: “Soleil troppo protetta. Il pubblico da ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per la puntata Live del Gf Vip di lunedì 3 gennaio, come già accennato da, non sarà presenteperchè andrà ina Dubai on la famiglia in occasione del Capodanno. Da poco è stato fatto il nome ufficiale della, ovvero Laura Freddi, già concorrente del Gf Vip (prima edizione, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamorosa indiscrezione:lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlo Gf Vip, Nicola Pisu lascia lo studio arrabbiato esbotta: “Sfigato di mer…” Gf Vip, Miriana, Sophie e Francesca in rivolta contro: “Soleil troppo protetta. Il pubblico da ...

Advertising

fattoquotidiano : Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Bonolis, Laura Freddi. La “vendetta” di Signorini al Grande Fratello Vip - davidemaggio : Laura Freddi sostituirà @SBruganelli al #GFVip. È tutto meraviglioso! @alfosignorini sei perfido ????… - Novella_2000 : Dal look da 3mila euro di Sonia Bruganelli a Soleil e Sophie: i brand degli outfit dell'ultima puntata del #GFVip - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Bonolis, Laura Freddi. La “vendetta” di Signorini al Grande Fratello Vip https… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Bonolis, Laura Freddi. La “vendetta” di Signorini al Grande Fratello Vip https… -