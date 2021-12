“Chiamate qualcuno”: crisi di pianto a notte fonda, Eva Grimaldi va nel panico totale [VIDEO] (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una concorrente scoppia a piangere nel cuore della notte ed Eva Grimaldi va nel panico totale: ecco i dettagli della vicenda. Eva Grimaldi nel panico durante la notte (screenshot Twitter)notte movimentata quella appena trascorsa nella casa più spiata di Italia: una concorrente, infatti, è scoppiata a piangere nel corso della notte, facendo allarmare fortemente Eva Grimaldi. Si tratta di Katia Ricciarelli che, dopo essersi truccata e vestita, ha iniziato a vagare nel buio singhiozzando ed esclamando ripetutamente: “Dov’è Ciuffy?”, il suo amato cagnolino che ha incontrato durante la scorsa puntata. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Fai tu la morale?”: Katia Ricciarelli sbugiardata, la verità è tutta un’altra La ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una concorrente scoppia a piangere nel cuore dellaed Evava nel: ecco i dettagli della vicenda. Evaneldurante la(screenshot Twitter)movimentata quella appena trascorsa nella casa più spiata di Italia: una concorrente, infatti, è scoppiata a piangere nel corso della, facendo allarmare fortemente Eva. Si tratta di Katia Ricciarelli che, dopo essersi truccata e vestita, ha iniziato a vagare nel buio singhiozzando ed esclamando ripetutamente: “Dov’è Ciuffy?”, il suo amato cagnolino che ha incontrato durante la scorsa puntata. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Fai tu la morale?”: Katia Ricciarelli sbugiardata, la verità è tutta un’altra La ...

