Boom di contagi e quarantene, Remuzzi: “Cambiare le regole per non paralizzare il Paese” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “La variante Omicron si sta diffondendo così rapidamente che, se mantenessimo le regole applicate finora, la maggior parte delle persone finirebbe per trovarsi in qualche forma di isolamento e il Paese rimarrebbe paralizzato”. Così il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, si esprime in merito alla possibilità di ridurre la quarantena da 10 a 5 giorni e di non farla affatto per chi ha la terza dose di vaccino. Su questo argomento si sta concentrando l’attenzione del governo e degli esperti considerando l’aumento dei contagi da Covid registrato negli ultimi giorni. Intervenendo alla trasmissione “In Onda“, su La7, il professor Remuzzi ha spiegato: “La variante Omicron si diffonde molto rapidamente: i contagi raddoppiano di giorno in giorno e, probabilmente, tra ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) “La variante Omicron si sta diffondendo così rapidamente che, se mantenessimo leapplicate finora, la maggior parte delle persone finirebbe per trovarsi in qualche forma di isolamento e ilrimarrebbe paralizzato”. Così il professor Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri, si esprime in merito alla possibilità di ridurre la quarantena da 10 a 5 giorni e di non farla affatto per chi ha la terza dose di vaccino. Su questo argomento si sta concentrando l’attenzione del governo e degli esperti considerando l’aumento deida Covid registrato negli ultimi giorni. Intervenendo alla trasmissione “In Onda“, su La7, il professorha spiegato: “La variante Omicron si diffonde molto rapidamente: iraddoppiano di giorno in giorno e, probabilmente, tra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - fattoquotidiano : Lombardia, boom di contagi tra il personale Trenord: soppresse oltre 100 corse - Adnkronos : #Covid in Lombardia, Bertolaso: 'Boom contagi, ma ospedali reggono'. - ___LUKASPC___ : RT @noitre32: @Maurizio_Lupi La domanda di come mai, dopo che hanno incominciato a tamponarsi i vaxxinati c'è stato un boom di contagi no v… - NormalitaNuova : RT @Lorenzo62752880: Veramente c'è chi parla di 'successo del green pass'? Ospedali che rivogliono i sospesi, contagi record, ancora masch… -