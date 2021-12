Atp Cup 2022 in tv: programma, orari e come vederla in streaming (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il programma, le date e gli orari dell’Atp Cup 2022, torneo per nazioni in cui è presente l’Italia con i nomi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Gli azzurri faranno il loro esordio domenica 2 gennaio alle ore 07:30 italiane. La sfida alla Francia martedì, mentre quella alla Russia fissata per giovedì 6 gennaio. La copertura tv dell’evento è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmetterà i match in chiaro e in streaming sul sito ufficiale e sull’app SuperTenniX. Tuttavia, anche Sky Sport detiene i diritti della competizione. Pertanto, sarà possibile seguire le sfide sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), oltre che in live streaming su SkyGo e su NOW. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso dell’Atp Cup con approfondimenti, live scritti e ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il, le date e glidell’Atp Cup, torneo per nazioni in cui è presente l’Italia con i nomi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Gli azzurri faranno il loro esordio domenica 2 gennaio alle ore 07:30 italiane. La sfida alla Francia martedì, mentre quella alla Russia fissata per giovedì 6 gennaio. La copertura tv dell’evento è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmetterà i match in chiaro e insul sito ufficiale e sull’app SuperTenniX. Tuttavia, anche Sky Sport detiene i diritti della competizione. Pertanto, sarà possibile seguire le sfide sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), oltre che in livesu SkyGo e su NOW. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso dell’Atp Cup con approfondimenti, live scritti e ...

