Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran: «Difficile farci capire» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tramite le pagine del settimanale Novella 2000, Alex Belli ha scritto una lettera alla moglie Delia Duran. L'attore, che fino a qualche settimana fa diceva di non voler dare adito al gossip, ha chiesto alla sua dolce metà di diventare la madre di suo figlio. Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran Mentre un tempo le lettere si spedivano via posta, oggi sono i settimanali a smistare le missive. Lo sa bene Alex Belli, che ha utilizzato la rivista Novella 2000 per comunicare con la moglie Delia Duran. Il percorso dell'attore al GF Vip, a patto che non sia stato un copione scritto da terzi, ha messo a dura prova il loro matrimonio. ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tramite le pagine del settimanale Novella 2000,ha scritto unaalla moglie. L'attore, che fino a qualche settimana fa diceva di non voler dare adito al gossip, ha chiesto alla sua dolce metà di diventare la madre di suo figlio.unaMentre un tempo le lettere si spedivano via posta, oggi sono i settimanali a smistare le missive. Lo sa bene, che ha utilizzato la rivista Novella 2000 per comunicare con la moglie. Il percorso dell'attore al GF Vip, a patto che non sia stato un copione scritto da terzi, ha messo a dura prova il loro matrimonio. ...

Advertising

GrandeFratello : Momento Alex Belli (che vorremmo durasse all'infinito). Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Segu… - alix39032110 : Boh ma chi la conosce questa Soleil il l'ho conosciuta grazie ad Alex Belli... ???????? #gfvip - whatanightx : La rovina di questa edizione sono questi autori che pensano ci freghi ancora qualcosa di Alex Belli #gfvip - zazoomblog : Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran che passerà il Capodanno in quarantena - #Belli #scrive #lettera… - cestlaviemacher : @heythreshold Delia e Alex sono due scambisti (coppia aperta) e Alex lo aveva rivelato a Soleil. Non ha rotto nessu… -