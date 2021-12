Il sindaco Vessichelli si scaglia contro la dirigente Signoriello | “Comportamento irresponsabile”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPaduli (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Mimmodi Paduli. “In qualità didi Paduli mi sento in dovere di esprimere la massima solidarietà in favore dei genitori degli alunni di Paduli dell’istituto comprensivo Falcetti, i quali si sono visti scippare la nomina del presidente del consiglio d’istituto nonostante un loro rappresentante sia risultato il primo degli eletti. Tutto grazie all’ennesimodella. Per l’ennesima volta lanon ha tenuto conto della volontà espressa dai genitori e ha stravolto i principi della democrazia. In un momento storico in cui la scuola dovrebbe svolgere il ruolo di formazione, educazione e ...

