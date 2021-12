Celentano difende i no-vax dalla “dittatura dei talk show” (Di martedì 28 dicembre 2021) Si era già pronunciato più volte sull’argomento, ma a questo giro Adriano Celentano difende i no-vax e ancora una volta si scaglia contro i conduttori dei talk show colpevoli, secondo il Molleggiato, di non essere imparziali nei confronti di chi si oppone al vaccino. Un dibattito polarizzato, quello tra vaccinisti e antivaccinisti, che Celentano sottolinea spezzando una lancia a favore di questi ultimi. Per dare sfogo alla sua protesta il cantautore usa una delle sue canzoni più famose, Che Cosa Ti Farei dall’album Geppo Il Folle (1978) e si rivolge principalmente a Maria Giovanna Maglie, ospite di Controcorrente – di cui Celentano pubblica alcuni estratti – e sostenitrice delle terapie domiciliari. Il dibattito sulle terapie domiciliari anti Covid va avanti da circa un anno, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Si era già pronunciato più volte sull’argomento, ma a questo giro Adrianoi no-vax e ancora una volta si scaglia contro i conduttori deicolpevoli, secondo il Molleggiato, di non essere imparziali nei confronti di chi si oppone al vaccino. Un dibattito polarizzato, quello tra vaccinisti e antivaccinisti, chesottolinea spezzando una lancia a favore di questi ultimi. Per dare sfogo alla sua protesta il cantautore usa una delle sue canzoni più famose, Che Cosa Ti Farei dall’album Geppo Il Folle (1978) e si rivolge principalmente a Maria Giovanna Maglie, ospite di Controcorrente – di cuipubblica alcuni estratti – e sostenitrice delle terapie domiciliari. Il dibattito sulle terapie domiciliari anti Covid va avanti da circa un anno, ...

