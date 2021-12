Calendario triathlon 2022 | date e programma di tutti gli eventi Spiccano le Finali di Abu Dhabi

Leggi su oasport

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo due stagioni decisamente travagliate per colpa della pandemia del Covid-19, ilincrocia le dita in vista del, per avere una annata finalmente regolare con gare sparse in giro per il mondo ed undavvero fitto. La stagione internazionale prenderà il via nel fine settimana del 12-13 marzo in quel di Miyazaki (Giappone) con la tappa inaugurale della World Cup, che aprirà una prima fase di stagione tutta in Estremo Oriente. Le World Series, dopotutto, si apriranno proprio in terra nipponica (a Yokohama) nel weekend del 14-15 maggio, per fare ritorno di nuovo in Giappone e Cina ad ottobre. Ildelsi concluderà con la grandidelle World Championship Series di Abu, ma la data dovrà ancora essere ufficializzata. ...