Addio a Hugo Maradona | fratello di Diego

(Di martedì 28 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM – “E’ scomparso improvvisamente, nella tarda mattinata di oggi, all’età di 52 anni,di. Si è spento nella sua casa a Monte di Procida, nel napoletano, per arresto cardiaco. Aveva militato in Serie A con l’Ascoli di Ilario Castagner nella s.s. 1987-88 e formava con Walter Junior Casagrande la coppia straniera. 19 le presenze collezionate in maglia bianconera, di cui 6 in Coppa Italia… “ Così il comunicato dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. che esprime il proprio cordoglio alla famigliaper la prematura scomparsa di “Huguito”. Anche il Napoli ha pubblicato un comunicato: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla ...

L'uomo viveva in provincia di NapoliMaradona, il fratello del 'Pibe de oro' aveva 52 anni. Scomparso a poco più di un anno di distanza dalla leggenda del calcio italiano e argentino, l'uomo, ex calciatore, viveva in ......Gianina è presa dall'al calcio del marito Sergio Aguero. Una volta, i fratelli Maradona (c'era pure Raul, el Lalo) giocarono pure assieme, a Granada: ma fu l'unica. Poi dal Giapponetornò ...Il cuore di Maradona. Anzi, il cuore dei Maradona, al plurale: sarebbe il titolo perfetto per una opera teatrale di Eduardo De Filippo. Perché qui il cuore è davvero una metafora della vita, è il rias ...A distanza di poco iù di un anno dalla scomparsa di Diego Maradona, è morto il fratello morto Hugo. Si tratta del minore dei fratelli, che era rimasto a vivere in Campania, è stato trovato senza vita, ...