Variante Omicron, Fauci: “Bisogna fare di più con i tamponi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per contrastare l’ondata di Omicron, Variante del Covid “contagiosa in modo straordinario”, Bisogna “fare di più” sul fronte dei tamponi. Lo ha detto Anthony Fauci riconoscendo la frustrazione degli americani che in questi giorni stanno incontrando difficoltà e ritardi per avere accesso ai test Covid. “Negli Stati Uniti abbiamo un’alta richiesta perché dovremmo usare i test in modo più intensivo di quello che facevamo prima, anche in situazione in cui abbiamo persone vaccinate e con il booster”, ha poi aggiunto il virologo sottolineando che l’aumento delle richieste di vaccini è il risultato del mix delle giuste preoccupazioni suscitate da Omicron e del fatto che la gente “vuole fare i test durante il periodo delle feste”. “Credo che le cose ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per contrastare l’ondata didel Covid “contagiosa in modo straordinario”,di più” sul fronte dei. Lo ha detto Anthonyriconoscendo la frustrazione degli americani che in questi giorni stanno incontrando difficoltà e ritardi per avere accesso ai test Covid. “Negli Stati Uniti abbiamo un’alta richiesta perché dovremmo usare i test in modo più intensivo di quello che facevamo prima, anche in situazione in cui abbiamo persone vaccinate e con il booster”, ha poi aggiunto il virologo sottolineando che l’aumento delle richieste di vaccini è il risultato del mix delle giuste preoccupazioni suscitate dae del fatto che la gente “vuolei test durante il periodo delle feste”. “Credo che le cose ...

Advertising

borghi_claudio : @autocostruttore Ma è estatehhhh. Come fai a non saperlo? Se in Brasile ci sono pochi morti è perché è estate, se d… - repubblica : Variante Omicron, ecco come cambiano i sintomi del virus. 'Meno febbre e piu' raffreddore' - SimoneAlliva : La variante Omicron ha riportato i giornali a livelli di illeggibilità da inizio pandemia. - Ang_Bok : RT @SimoneAlliva: La variante Omicron ha riportato i giornali a livelli di illeggibilità da inizio pandemia. - Glo96615250 : RT @lorenzhaus: @Corriere Cioè... i vaccini NON funzionano. I positivi vaccinati sono una caterva... e la colpa è dei non vaccinati?! Voi a… -