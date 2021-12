Satriano | quale futuro? Inter e Inzaghi convinti di una cosa

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Calciomercatocerca spazio: ipotesi prestito per il giovane attaccante nerazzurro? Tuttosport fa il puntoper Martin? Tuttosport fa il punto sull’attaccante nerazzurro. Nonostantee la dirigenza dei campioni d’Italia siano ancoradelle capacità dell’uruguaiano, tutto porta a credere che il ragazzo venga girato per sei mesi in modo da farsi le ossa in un club che gli possa dare più spazio L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Satriano quale

Calcio News 24

Per rendere l'idea: nella rosa dell'Inter solamente Kolarov ehanno giocato di meno. Il nome è quello di Stefano Sensi, sull'Inter ha investito la bellezza di 25 milioni di euro. Il ...Per puntellare la squadra, comunque, sarà prima necessario fare prima qualche uscita: Sensi, Vecino, Kolarov esono i giocatori su cui si sta cercando di capiresia la scelta migliore ...ASCOLTA Calciomercato Inter, Satriano cerca spazio: ipotesi prestito per il giovane attaccante nerazzurro? Tuttosport fa il punto Quale futuro per Martin Satriano? Tuttosport fa il punto sull’attaccan ...Calciomercato Inter, Simone Inzaghi ha già deciso. O almeno lo ha fatto capire con il minutaggio. Via già a gennaio. Parte in prestito ...