Osimhen | dall’entourage | “Vuole giocare contro la Juve! Sarebbe infastidito da un’idea del Napoli”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Oma Akatugba, giornalista e membro dell’entourage di Victor, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante Si gonfia la rete a proposito del rientro dell’attaccante nigeriano, out a causa del grave infortunio occorso durante la sfida di San Sirol’Inter in seguito ad uno saereo con Milan Skriniar. Fratture scomposte dello zigomo e dell’orbita dell’occhio sinistro e prognosi di novanta giorni prima della guarigione completa: queste le coordinate dell’infortunio del centravanti partenopeo, che è già tornato in campo in allenamento da qualche settimana indossando una mascherina in kevlar e carbonio. Seguendo passo dopo passo l’infortunio del suo attaccante principe, la selezione della Nigeria ha ufficializzato in settimana la sua convocazione per la Coppa d’Africa, al via il 9 gennaio.Queste le parole di ...