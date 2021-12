Cybersicurezza | un problema di sovranità digitale | così dipendiamo da Israele e Stati Uniti

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic – Dopo lo scandalo del software Pegasus, gli stretti rapporti di collaborazione trae Italia nell’ambito dell’intelligence non si sono incrinati. Al contrario, pare si siano sempre più consolidati. D’altronde la professionalità e l’efficienza dell’intelligence israeliano nel campo dellaè nota e apprezzata a livello globale. Resta naturalmente il dubbio che questa sia solo collaborazione ma che possa trattarsi invece di una subordinazione o addirittura di una ulteriore erosione delladelle nazioni che collaborano con i servizi israeliani. Com’è il caso, per l’appunto, dell’Italia. Di cosa stiamo parlando esattamente? Come spiega Formiche, “Log4Shell è diventato undi sicurezza (inter)nazionale. La vulnerabilità zero-day della libreria Java scoperta a novembre da ...

... in modo che possa risolvere ilprima che diventi di dominio pubblico. Una legge in vigore ... La piattaforma dinazionale sfrutta il servizio cloud di Alibaba, quindi la '...Ribadisco, non è più solo undel business delle imprese, ma un graveche riguarda ... che oggi non è a caso il direttore dell'Agenzia dellaNazionale). Quello sarebbe ...Lorenzo Capecchi, che coordina il lavoro della prima community di hacker etici certificati (WhiteJar), delinea il profilo professionale degli hacker buoni.Canada e Nuova Zelanda non hanno intenzione di unirsi ad Aukus, l’intesa militare tra Usa, Gran Bretagna e Australia. Per Ottawa l’accordo è però complementare ai suoi intere ...