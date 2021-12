Calciomercato | un giovane verso il rientro a Benevento

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ già tempo di. Nonostante l’avvio ufficiale ci sarà solo a gennaio, lo slittamento del campionato e l’assenza di impegni ufficiali (ilavrebbe dovuto giocare ad Alessandria mercoledì), fanno inevitabilmente accendere i riflettori sulle trattative invernali. Sarà il mercato delle idee, come è stato ribattezzato in tempo di covid. Quando mancano i soldi, sono le intuizioni a rivelarsi determinanti. Palla, dunque, a Pasquale Foggia. Il direttore sportivo proverà a rinforzare la rosa di Fabio Caserta in vista della seconda parte di stagione e cercherà di piazzare quei calciatori fuori dal progetto dell’allenatore di Melito di Porto Salvo. Occhio anche ai giovani che potrebbero andare altrove per maturare esperienza. Scelta, quest’ultima, che aveva accompagnato il ...

