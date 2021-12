Mourinho sta esultando: è fatta per il colpo, l’annuncio (Di domenica 26 dicembre 2021) Maitland-Niles dell’Arsenal potrebbe essere il primo rinforzo di Gennaio per la Roma. L’accordo per l’inglese sembra questione di poco. Tra la squadre chiamate ad intervenire a gennaio sul mercato, la Roma potrebbe essere una delle più attive. La società, in piena sintonia con Mourinho, è pronta ad investire ancora per dare al portoghese una squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 dicembre 2021) Maitland-Niles dell’Arsenal potrebbe essere il primo rinforzo di Gennaio per la Roma. L’accordo per l’inglese sembra questione di poco. Tra la squadre chiamate ad intervenire a gennaio sul mercato, la Roma potrebbe essere una delle più attive. La società, in piena sintonia con, è pronta ad investire ancora per dare al portoghese una squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilcarroditomori : @puigisismo Secondo me terzino perché Mourinho non si fida di Reynolds... Però conta che Mourinho sta giocando col… - PinoVaccaro77 : @JoJordy07 @GianpieroMonte Ci sta, Mourinho è logorante. In effetti uno che ha vinto 25 trofei di cui 2 Champions,… - Fraduezero22 : Mourinho sta facendo qualche pensierino per tornare in Inghilterra? #asroma - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Roma, Pellegrini sta meglio: co… - antoniodevinc1 : @_alex91_ @alenicolai_ @Falconero1987 Ma gli interisti non erano gli stessi che hanno rosicato per Mourinho che se… -