Erdogan fa la «colomba» con riserva

Advertising

panorama_it : Il presidente turco ricuce con i Paesi del Golfo e Israele, visti i suoi problemi interni. Un nuovo corso che inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan colomba

Panorama

ARMENIA VS AZERBAIJAN/ "vuole prendersi il Caucaso, solo Putin può fermarlo" La chiusura ... Anche in Usa: una Fed che da febbraio, con le nuove nomine, sarà ancora più, non esiterà a ...La politica monetaria del paese segue le direttive del presidente Tayyipe da settembre i tassi sono stati tagliati di 400 punti base. Nel corso di un anno la divisa di Ankara ha perso la ...A leggere la cronaca delle varie decisioni delle Banche centrali emerge la sensazione di un non detto, che non è proprio rassicurante ...Tutti in rialzo i listini azionari europei dopo le rassicurazioni della Bce mentre Wall Street viaggia a due velocità - A Piazza Affari exploit di Cnh e Stellantis ma in crescita anche Eni e Intesa Sa ...