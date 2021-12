C’era una volta il Savona F.B.C. (Di domenica 26 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli) – Il calcio riserva tante gioie agli appassionati così come dolori. Oggi, presentando il gagliardetto utilizzato negli anni settanta, vogliamo dare risalto al Savona che dopo varie vicissitudini interne non ha potuto perfezionare, nell’estate del 2020, la propria iscrizione al campionato di serie D. Al suo posto, anche se è improprio dire ciò poiché il lignaggio ed il blasone di una società ultracentenaria come il Savona F.B.C. non possono essere cedibili, è subentrata l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Savona Calcio che ha cominciato la sua avventura dalla Prima categoria ligure. Onori e meriti quindi al Savona F.B.C. una squadra con trascorsi anche in serie B (per cinque stagioni, l’ultima volta nel 1966 – 1967) e con due presenze, negli anni venti, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 26 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli) – Il calcio riserva tante gioie agli appassionati così come dolori. Oggi, presentando il gagliardetto utilizzato negli anni settanta, vogliamo dare risalto alche dopo varie vicissitudini interne non ha potuto perfezionare, nell’estate del 2020, la propria iscrizione al campionato di serie D. Al suo posto, anche se è improprio dire ciò poiché il lignaggio ed il blasone di una società ultracentenaria come ilF.B.C. non possono essere cedibili, è subentrata l’Associazione Sportiva Dilettantistica ProCalcio che ha cominciato la sua avventura dalla Prima categoria ligure. Onori e meriti quindi alF.B.C. una squadra con trascorsi anche in serie B (per cinque stagioni, l’ultimanel 1966 – 1967) e con due presenze, negli anni venti, ...

