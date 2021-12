“Alex non c’è più”. Stroncato in auto da una malore a 43 anni, stava tornado a casa per Natale (Di sabato 25 dicembre 2021) Se n’è andato all’improvviso Alex Favro, se n’è andato nel giorno della Vigilia di Natale. Stroncato da un malore a 43 anni. Alex stava tornando a casa a Concorda Sagittaria dopo avere finito il turno a Portogruaro dove lavorava come gommista. stava percorrendo la A28 quando, riportano i media locali, ha svoltato per uscire dall’autostrada. È stato però colto da malore, fermandosi praticamente sullo svincolo. Alcuni automobilisti hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del Suem. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare niente per salvare il 43enne, Alex Favro è deceduto per un improvviso malore. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) Se n’è andato all’improvvisoFavro, se n’è andato nel giorno della Vigilia dida una 43tornando aa Concorda Sagittaria dopo avere finito il turno a Portogruaro dove lavorava come gommista.percorrendo la A28 quando, riportano i media locali, ha svoltato per uscire dall’strada. È stato però colto da, fermandosi praticamente sullo svincolo. Alcunimobilisti hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del Suem. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare niente per salvare il 43enne,Favro è deceduto per un improvviso. ...

