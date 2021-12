Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 07:10 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Venerdì 24 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno buona vigilia dalla redazione bilancio covid aggiornato ieri 44595 nuovi casi in Italia mai così tanti 168 Morti nelle Ultime 24 si tratta del numero più alto registrato dall’inizio della pandemia in caso di positività in crescita al 4,9% boom di tamponi più di 901 Mila è la durata del Green pass si riduce da 9 mesi a lei le autorità sanitarie sono al lavoro Però te ci pare a 4 mesi la dose Booster del vaccino al governo ha deciso 9:30 e mascherina obbligatoria anche all’aperto ffp2 in alcuni ambiti a fare il punto è stato il ministro della Salute Roberto Speranza Ieri durante la conferenza a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri ha varato le nuove misure con il decreto Natale vediamo allora insieme alcune delle regole oltre ai ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Venerdì 24 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno buona vigilia dalla redazione bilancio covid aggiornato ieri 44595 nuovi casi in Italia mai così tanti 168 Morti nelle24 si tratta del numero più alto registrato dall’inizio della pandemia in caso di positività in crescita al 4,9% boom di tamponi più di 901 Mila è la durata del Green pass si riduce da 9 mesi a lei le autorità sanitarie sono al lavoro Però te ci pare a 4 mesi la dose Booster del vaccino al governo ha deciso 9:30 e mascherina obbligatoria anche all’aperto ffp2 in alcuni ambiti a fare il punto è stato il ministro della Salute Roberto Speranza Ieri durante la conferenza a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri ha varato le nuove misure con il decreto Natale vediamo allora insieme alcune delle regole oltre ai ...

