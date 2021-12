Szalai Napoli | il centrale ungherese piace a Giuntoli | i dettagli

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Calciomercato: il club partenopeo ha messo nel mirino Attila Szlai,del Fenerbahce Secondo La Gazzetta dello Sport ilha messo gli occhi su Attila, 23ennedel Fenerbahce, erede designato di Kalidou Koulibaly. Il nazionale(in campo all’Europeo) può anche agire sulla fascia sinistra. Col suo 1,92 d’altezza potrebbe diventare una torre in più per Spalletti anche in proiezione offensiva. La sua quotazione sta lievitando dai 10 milioni di euro iniziali. L’operazione potrebbe partire da un prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Giuntoli vuole l'ungherese - ParliamoDiNews : Napoli su Szalai! Gazzetta conferma CN24: l`ungherese è in pole, ma il suo prezzo si sta alzando #napoli… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Napoli su Szalai! Gazzetta conferma CN24: l'ungherese è in pole, ma il suo prezzo si sta alzando - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - Gazzetta e il focus mercato: 'Napoli su Szalai' -

Ultime Notizie dalla rete : Szalai Napoli

ASCOLTA Calciomercato: il club partenopeo ha messo nel mirino Attila Szlai, centrale ungherese del Fenerbahce Secondo La Gazzetta dello Sport ilha messo gli occhi su Attila, 23enne centrale del Fenerbahce, erede designato di Kalidou Koulibaly. Il nazionale ungherese (in campo all'Europeo) può anche agire sulla fascia sinistra. ......dello Sport conferma l'interesse di Cristiano Giuntoli per il ventitreenne ungherese Attila... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Insigne - Toronto, si può chiudere già a gennaio ...Attila Szalai è uno degli obiettivi principali per la difesa, ma il Napoli segue anche altre piste, come scrive La Gazzetta dello Sport ...Marash Kumbulla al Napoli, trattativa di calciomercato che si può concretizzare a gennaio: a Roma non trova spazio con Mourinho.