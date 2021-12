L’amore non va in vacanza: la trama e il super cast del film con Cameron Diaz e Kate Winslet in onda su Rete4 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per la vigilia di Natale 2021 la proposta di Rete4 è una divertente commedia sentimentale americana che racconta la storia di due donne che hanno voglia di cambiare completamente la loro vita. La pellicola L’amore non va in vacanza va in onda su Rete4 venerdì 24 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 con la partecipazione del primo Oscar Kate Winslet oltre a Cameron Diaz. Le due grandi interpreti vestono i panni di una produttrice americana ed di una giornalista inglese, entrambe disperate e deluse dalL’amore che decidono di scambiarsi gli appartamenti via internet pe cambiare anche la loro vita. Tutto quello che c’è da sapere sul film L’amore non va in vacanza, la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per la vigilia di Natale 2021 la proposta diè una divertente commedia sentimentale americana che racconta la storia di due donne che hanno voglia di cambiare completamente la loro vita. La pellicolanon va inva insuvenerdì 24 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 con la partecipazione del primo Oscaroltre a. Le due grandi interpreti vestono i panni di una produttrice americana ed di una giornalista inglese, entrambe disperate e deluse dalche decidono di scambiarsi gli appartamenti via internet pe cambiare anche la loro vita. Tutto quello che c’è da sapere sulnon va in, la ...

