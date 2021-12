Dove vanno i corteggiatori di Uomini e Donne mentre aspettano la scelta del tronista? Non l’avreste mai detto! (Di venerdì 24 dicembre 2021) È una delle domande che più intriga il pubblico di Uomini e Donne: Dove vanno i corteggiatori al momento della scelta del tronista? Il successo che accompagna orami da circa 25 anni Uomini e Donne è certamente dovuto soprattutto alla serietà e alla dedizione di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra. Leggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 24 dicembre 2021) È una delle domande che più intriga il pubblico dial momento delladel? Il successo che accompagna orami da circa 25 anniè certamente dovuto soprattutto alla serietà e alla dedizione di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra. Leggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ecomstation1 : @rossellapoli1 @ziozetti @f_chinellato vanno al lavoro dove nessuno porta la mascherina e tornando a casa infettano il figlio, poveretto ?? - PellizzariGiano : Quando succedono queste cose durante una emergenza sanitaria e si fanno questi ricarichi folli vuol dire che la naz… - _Dani_DM : RT @AdolfoTasinato: @gloquenzi Probabilmente in Uk curano tempestivamente i malati. Il servizio sanitario fa proprio dovere. Qui devi minac… - anna30048679 : RT @anna30048679: @Gian59342003 E ora...eh eh... 'Questo è un paese dove nessuno paga, ma qui sono morte molte persone e quei morti vanno… - anna30048679 : RT @anna30048679: Quindi in Israele dove il covid sta mietendo vittimi, 4 dose, Omicron...se ne vanno in giro assembrati e senza mascherine… -